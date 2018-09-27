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الدنمارك: حبس 3 أشخاص لشرائهم طائرات بدون طيار لصالح داعش

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:36 م
الدنمارك: حبس 3 أشخاص لشرائهم طائرات بدون طيار لصالح داعش
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وكالات
 
قضت محكمة دنماركية، اليوم الخميس، باحتجاز 3 أشخاص على ذمة محاكمتهم للاشتباه في شراء طائرات دون طيار لصالح تنظيم داعش الإرهابي، لاستخدامها في العراق وسوريا.



وعقدت محكمة كوبنهاجن الجزئية جلسة استماع خلف أبواب مغلقة استمرت قرابة 8 ساعات، وقضت باحتجاز الثلاثة 27 يوما، مع منع ذكر أسمائهم.



وقبض على اثنين من المشتبه بهم أمس الأربعاء، في مداهمات بكوبنهاغن الكبرى بالتعاون مع جهاز الأمن الدنماركي "بي. إي.تي" الاستخبارات الداخلية.



ونفى الاثنان الاتهامات، وفقاً لما ذكرته هيئة الإذاعة العامة "دي.أر" ولايزال الثالث هاربا.



ويقول الادعاء بالدنمارك، إنهم اشتروا الطائرات دون طيار وطائرات صغيرة بين 2012 و2017، لاستخدامها في الصراع بسوريا والعراق، حسبما ذكرت الإذاعة العامة.
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