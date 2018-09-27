حماس: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة "مكرر"





وأضاف البيان: "كرر خطاب عباس، المطالب ذاتها من المجتمع الدولي، شاكياً تجاهل الإدارة الأمريكية وانحيازها، وحكومة الاحتلال وتنكرها لكل الالتزامات التي قطعها على نفسه عبر الاتفاقات".

واعتبر بيان حماس أنه "إعلان صريح لفشل سياسته، واعتراف واضح بعجز مسار التسوية عن الوصول لأي حلول عادلة أو تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني".





وانتقد البيان تجاهل عباس في خطابه مسيرات العودة على حدود قطاع غزة وإسرائيل، واستثناء غزة وأهلها من خطابه "في تجسيد وتكريس لحالة الانقسام وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمزيد من الجرائم والقتل وتسهيل تنفيذ صفقة القرن الأمريكية".

واعتبر البيان، أن "وصف المقاومة من على منبر الأمم المتحدة بأنها ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسلاحها هو طعنة نجلاء في خاصرة الشعب وتاريخه ومقاومته وشهدائه، وهدية مجانية للاحتلال".