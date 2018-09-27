حماس: خطاب عباس أمام الأمم المتحدة "مكرر"
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:13 موكالات
انتقدت حركة "حماس" خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وقال بيان صادر عن حماس، إن خطاب عباس "في مجمله مكرر يستعرض الحال التي أوصلتنا إليه سياساته ونتجت عن أخطائه في عدم توقع سلوك الأطراف المختلفة، رغم تحذيرات كل الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "كرر خطاب عباس، المطالب ذاتها من المجتمع الدولي، شاكياً تجاهل الإدارة الأمريكية وانحيازها، وحكومة الاحتلال وتنكرها لكل الالتزامات التي قطعها على نفسه عبر الاتفاقات".
واعتبر بيان حماس أنه "إعلان صريح لفشل سياسته، واعتراف واضح بعجز مسار التسوية عن الوصول لأي حلول عادلة أو تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني".
وانتقد البيان تجاهل عباس في خطابه مسيرات العودة على حدود قطاع غزة وإسرائيل، واستثناء غزة وأهلها من خطابه "في تجسيد وتكريس لحالة الانقسام وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمزيد من الجرائم والقتل وتسهيل تنفيذ صفقة القرن الأمريكية".
واعتبر البيان، أن "وصف المقاومة من على منبر الأمم المتحدة بأنها ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسلاحها هو طعنة نجلاء في خاصرة الشعب وتاريخه ومقاومته وشهدائه، وهدية مجانية للاحتلال".
وندد البيان بتهديدات عباس بوقف مسؤولياته عن غزة "بما يشكل خطراً على النسيج الوطني الفلسطيني ومستقبل المصالحة، وهو تهديد لا ينسجم مع المساعي المصرية الكريمة لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية".
وختم بيان حماس بمطالبة عباس بـ"التوقف عن مسار أوسلو الفاشل الذي ألحق بالقضية الفلسطينية الضرر البالغ، وإعادة النظر بحالة الإقصاء التي يمارسها، وأن يصغي لصوت الشعب، وكل القوى الفلسطينية بالتوجه نحو تطبيق اتفاقات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة".
وقال بيان صادر عن حماس، إن خطاب عباس "في مجمله مكرر يستعرض الحال التي أوصلتنا إليه سياساته ونتجت عن أخطائه في عدم توقع سلوك الأطراف المختلفة، رغم تحذيرات كل الفصائل وأحرار الشعب الفلسطيني".
وأضاف البيان: "كرر خطاب عباس، المطالب ذاتها من المجتمع الدولي، شاكياً تجاهل الإدارة الأمريكية وانحيازها، وحكومة الاحتلال وتنكرها لكل الالتزامات التي قطعها على نفسه عبر الاتفاقات".
واعتبر بيان حماس أنه "إعلان صريح لفشل سياسته، واعتراف واضح بعجز مسار التسوية عن الوصول لأي حلول عادلة أو تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني".
وانتقد البيان تجاهل عباس في خطابه مسيرات العودة على حدود قطاع غزة وإسرائيل، واستثناء غزة وأهلها من خطابه "في تجسيد وتكريس لحالة الانقسام وإعطاء الضوء الأخضر للاحتلال لمزيد من الجرائم والقتل وتسهيل تنفيذ صفقة القرن الأمريكية".
واعتبر البيان، أن "وصف المقاومة من على منبر الأمم المتحدة بأنها ميليشيا وإرهاب، ورفضه لسلاحها هو طعنة نجلاء في خاصرة الشعب وتاريخه ومقاومته وشهدائه، وهدية مجانية للاحتلال".
وندد البيان بتهديدات عباس بوقف مسؤولياته عن غزة "بما يشكل خطراً على النسيج الوطني الفلسطيني ومستقبل المصالحة، وهو تهديد لا ينسجم مع المساعي المصرية الكريمة لاستعادة اللحمة والوحدة الوطنية".
وختم بيان حماس بمطالبة عباس بـ"التوقف عن مسار أوسلو الفاشل الذي ألحق بالقضية الفلسطينية الضرر البالغ، وإعادة النظر بحالة الإقصاء التي يمارسها، وأن يصغي لصوت الشعب، وكل القوى الفلسطينية بالتوجه نحو تطبيق اتفاقات المصالحة وترتيب البيت الفلسطيني على قاعدة الشراكة".
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