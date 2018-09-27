مُكتشف مودريتش.. من هو سلافين بيليتش المدرب الجديد لنادي الاتحاد السعودي؟









أعلن نادي اتحاد جدة تعاقده مع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الفريق الأول خلفًا للأرجنتيني رامون دياز، وذلك بدعم من معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية.





ويعد "بيليتش" من المدربين المميزين والمعروف عنه حبه للفوز وشخصيته القوية والطَموحة إلى أبعد الحدود فالملاحظ من أرقامه مع الفرق التي دربها أن نسبة الخسائر قليلة جدًا.





وخاض "بيليتش" خلال مسيرته التدريبية حوالي 300 مُباراة حيثُ فاز في 145مباراة وتعادل 74، بينما خسر 81 لقاء، كما أنه مكتشف لوكا مودريتش أفضل لاعب في العالم.





وتعد تجربته التدريبية مع نادي وست هام يونايتد هي الأنجح حيثُ فاز على الفرق القوية بالأخص ليفربول فقد انتصر عليهم ذهابًا وإيابًا بالدوري الإنجليزي، وأيضًا تمكن من الفوز على مانشستر سيتي بقيادة الداهية الإسباني بيب جوارديولا.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" كل المعلومات والأرقام الخاصة بالكرواتي سلافين بيليتش مدرب نادي الاتحاد السعودي الجديد:





يبلغ سلافين بيليتش من العمر 50 عامًا، وكان يلعب في مركز المدافع ومثّل منتخب كراتيا في الفترة من 1992-99 وحقق المركز الثالث مع منتخب بلاده في كأس العالم 98، وكان لاعبًا في نادي هايدوك سبليت.





بدأ بيليتش، مسيرته التدريبية عام 2001 مع هايدوك سبليت الكرواتي ومن ثم منتخب كرواتيا تحت 21، وفي عام 2006 تولى تدريب المنتخب الأول واستمر حتى 2012 وبعدها بدأ تجربة جديدة مع لوكوموتيف موسكو لمدة موسم ودرب بشتكاش موسمين من 2013 حتى 2015 ليتولى تدريب وست هام الإنجليزي إلى أن تتم إقالته في 2017.





خاض 32 مباراة مع لوكوموتيف موسكو الروسي خلال موسم 12/2013، وفاز بـ 13 وخسر 12 وتعادل 7 مباريات أما مع بشتكاش التركي خلال الفترة من 2013-2015 قد الفريق في 89 مباراة (فاز 47- خسر 21- تعادل 21).









قاد منتخب كرواتيا تحت 21 عاما في الفترة من 2004 حتى 2006 في 4 مُباريات فقط حيثُ فاز في 3 وخسر واحدة ولم يتعادل، ومع مُنتخب كرواتيا الأول خلال الفترة من 2006 حتى 2012 أدار 63 مُباراة (فاز 40- خسر 9- تعادل 14).





وأدار مع وست هام يونايتد الإنجليزي، 109 مباراة وفاز (42- خسر 37- تعادل 30) وذلك خلال الفترة من 2015 حتى 2017.



