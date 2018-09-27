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بونوتشي: يوفنتوس جدي وناضج.. ونسعى للفوز على نابولي الذين صاروا أضعف

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:53 م
بونوتشي: يوفنتوس جدي وناضج.. ونسعى للفوز على نابولي الذين صاروا أضعف
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عمر عبدالعزيز
 
أشار ليونارو بونوتشي مداف يوفنتوس الإيطالي، إلى أنه قد يكون فريقه جدي وناضج، وهذا هو الفرق الذي وجده مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدًا أنه يعتقد بأنه في هذا العام  قام الفريق بخطوة أخرى خاصة ضد الفرق الصغيرة، التي كانت تخلق الصعوبات، ولكن اليوم، بفضل اللاعبين الكبار، والإدارة المميزة والمدرب الكبير، حقق يوفنتوس قفزة كبيرة في الجودة.

وقال بونوتشي في تصريحات صحفية: "هذا أدى الى زيادة التنافسية، مما يؤدي بنا الى الرغبة في التحسن، ويقوي المجموعة التي تمثل السر الحقيقي لقوة هذا الفريق".

وواصل: "لقد خسر نابولي أسلوبه السابق في اللعب، ولكن مع قدوم أنشيلوتي اكتسب الهدوء والخبرة، لدينا نتيجة واحدة  لتحقيقها وهي الفوز، سيكون سباقًا مفتوحًا، مع العديد من الهجمات في الأمام، لأن كلا الفريقين يحبان الهجوم".

وأتم: "تحقيق الفوز أمام فريق يونج بويز يوم الثلاثاء سيجعلنا نقطع جزءً كبيرًا من التأهل، لأن الفوز سيكون مهماً للأنتقال إلى الدور الثاني، لكن الآن دعونا نركز على نابولي وبعد ذلك سنفكر في الأبطال التي ستجلب لنا تحديًا مهمًا آخر".
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