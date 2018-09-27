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نتنياهو: الأوروبيون يفرشون السجادة الحمراء لروحاني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:52 م
نتنياهو: الأوروبيون يفرشون السجادة الحمراء لروحاني
رئيس الوزراء الإسرائيلي
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وكالات
 
قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن الأوربيين يفرشون السجادة الحمراء للرئيس الإيراني، حسن روحاني.

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دول الاتحاد الأوروبي تفتح أبوابها للرئيس الإيراني حسن روحاني، وتفرش له السجاد الحمراء.

وحذر نتنياهو في كلمته الاتحاد الأوروبي مما أسماه بـ"الإرهاب" الإيراني، مدعيا أن إسرائيل كثيرا ما نوهت بعض دول الاتحاد عن عمليات إرهابية يقوم بها إيرانيون.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنا ابن مؤرخ، وعلي أن أفكر كمؤرخ، فهل سيفيق الأوروبيون يوما ما.
المزيد عن: يفرشون نتنياهو روحاني رئيس الوزراء الاسرائيلي السجادة الحمراء الأوروبيون
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