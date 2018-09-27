كارتيرون: سعيد بأداء فريقي وأهنئ النجمة على مستواهم في المباريات السابقة





أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته البالغة عقب فوز فريقه العريض على حساب مضيفه النجمة اللبناني بأربعة أهداف مقابل هدف والتأهل لدور الستة عشر من بطولة "زايد" للأندية الأبطال.





وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"سعيد جدا بأداء فريقي الذي ظهر عليه أمام فريق النجمة اللبناني، وكنا في يومنا".





وأضاف "التوفيق كان حليفنا في مباراة اليوم، واللاعبون كانوا جاهزين عقب الفوز في مباراة حوريا الغيني، وكان من المنتظر أن يظهروا بشكل جيد أمام النجمة".





وتابع "أهنئ فريق النجمة اللبناني على الأداء الذي قدمه في الأدوار السابقة، وقدم مباريات جيدة للغاية، كما ظهر في مباراة الذهاب بشكل جيد وحرمنا من إحراز أي أهداف".



