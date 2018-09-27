خبير اقتصادي يُطالب بخصخصة إدارة الشركات العامة لرفع مستواها وتطويرها

قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق بوزارة الاستثمار، تعقيبًا على بيع 230 ألف طن خردة بشركة الحديد والصلب، إن هذا القرار سليم من الناحية الاقتصادية، متوقعًا أن تكون الشركة اتبعت كافة الإجراءات القانونية والإدارية لتصريف هذه الخردة.



وأضاف "مصطفى"، خلال تصريحات تلفزييونية، اليوم الخميس، أن هذه الخردة تعتبر تكملة للصناعة المصرية، وتوفر استيرادها من الخارج بالعملة الأجنبية.



وتابع، أن امتلاك الشركة كل هذه الخردة رغم اوضاعها، هو فساد وسوء إدارة وأيادي مرتعشة في نفس الوقت، مشددًا على ضرورة خصخصة إدارة الشركات العامة، لإستغلال أصولها بشكل جيد بما يساهم في تطويرها ورفع مستوى هذه الشركات.

