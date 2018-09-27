مي عمر:هذا الفيلم أعود من خلاله للسينما

أكدت الفنانة مى عمر أن خطوتها المقبلة ستكون فى السينما حيث تحضر لفيلم جديد تدخل تصويره خلال الأيام المقبلة، ليشهد الفيلم أول ظهور لها فى عمل فنى منذ حملها وولادتها مولودتها الثانية "سيلين"، فى أبريل الماضى، لافتة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل الفيلم قبل بداية التصوير مباشرة.

ويشهد هذا العام عودة قوية للفنانة مى عمر حيث إنها فور الانتهاء من تصوير الفيلم ستدخل مباشرة مسلسلها الجديد مع النجم أحمد السقا وإخراج زوجها محمد سامى، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل وتظهر صعيدية للمرة الأولى فى مشوارها الفنى لاسيما أن العمل تدور أحداثه فى إطار صعيدى ويكتب له السيناريو والحوار أيمن سلامة.







