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مستشار بأكاديمة ناصر العسكرية: صراحة السيسي أمام الأمم المتحدة تُحسب له

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:45 م
مستشار بأكاديمة ناصر العسكرية: صراحة السيسي أمام الأمم المتحدة تُحسب له
اللواء هشام الحلبي
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هدى عبدالرازق
 

قال اللواء هشام الحلبي، المستشار بأكاديمة ناصر العسكرية، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة اتسمت بالصراحة، وأمر يُحسب للرئيس.

وأشار "الحلبي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس أكد على ضرورة وجود سياسة واضحة لضمان مواجهة الإرهاب الذي ظهر في عدة دول.

وأضاف أن الأمم المتحدة لم تتخذ إجراء صريح ضد الدول التي تدعم الإرهاب رغم وجود وثائق تؤكد ذلك، منوهًا بأن أول مهمة من مهام الأمم المتحدة حفظ الأمن والسلم العالمي.
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