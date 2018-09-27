خبير أمني: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة شاملة وتضمنت أهم مشاكل العالم

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة كان شاملة وتضمنت أهم المشاكل التي يعاني منها العالم.



وأشار "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الخميس، إلى أن السيسي وجه بضرورة تعزيز الشراكة بين دول العالم لمواجهة الإرهاب، ومعالجة القصور الموجود في حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب على مستوى العالم.

