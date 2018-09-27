ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خبير أمني: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة شاملة وتضمنت أهم مشاكل العالم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:44 م
خبير أمني: كلمة السيسي أمام الأمم المتحدة شاملة وتضمنت أهم مشاكل العالم
اللواء رضا يعقوب
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الأمم المتحدة كان شاملة وتضمنت أهم المشاكل التي يعاني منها العالم.

وأشار "يعقوب"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى، ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "ltc"، اليوم الخميس، إلى أن السيسي وجه بضرورة تعزيز الشراكة بين دول العالم لمواجهة الإرهاب، ومعالجة القصور الموجود في حقوق الإنسان، مشددا على ضرورة تجفيف منابع الإرهاب على مستوى العالم.
المزيد عن: كلمه الرئيس السيسي اللواء رضا يعقوب السيسي الامم المتحده اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
0
x
21:00
1
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
2
x
18:30
4
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
1
x
18:30
4
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 9:20:06 PM