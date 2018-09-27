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توتي يفتح النار على نيدفيد

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:37 م
توتي يفتح النار على نيدفيد
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ريهام عبدالمحسن
 
انتقد فرانشيسكو توتي نجم فريق يوفنتوس بافل ندفيد في سيرته الذاتية على أنه متذمر صادم ويجبرك على لكمه. تم إصدار كتاب أسطورة روما Un Capitano اليوم للاحتفال بعيد ميلاده الثاني والأربعين ولم يتراجع فيه عن انتقاد لوتشيانو سباليتي.

 وتحدث توتي عن فوز إيطاليا في كأس العالم 2006 على التشيك، حيث اضطر إلى مواجهة نيدفيد.


وقال توتي في كتابه الذي نقل موقع فوتبول إيطاليا بعض مقتطفاته : "في ذلك اليوم كان ندفيد في فورمة لا تقاوم ويؤلمني أن أقول ذلك لأنني لم أتمكن من الوقوف على أرض الملعب، كان متذمر صادم، كان يقع لمسافة 10 أمتار إذا قام أحد بملامسته لدرجة تجعلك تريد لكمه وهذا يفسر كل شيء. على الرغم كل ما قلته عنه إلا أنه كان جيدا. لقد كان جيداً جداً وفي تلك المباراة أكثر من ذلك، حيث تصدى بوفون لثلاثة أو أربعة تسديدات خطيرة منه.


 بعد تكرار أنني كرهته كلاعب وأنا أعترف بأنه شعور لا أخفيه أبداً، يجب أن أعطي له الفضل في كونه لطيفاً للغاية في المرة الأولى التي التقينا فيها خارج قرعة دوري الأبطال في مونتي كارلو، حيث جاء نيدفيد لي وفي تلك اللحظة كنت أقوم بدوري لأول مرة في هذا الدور وسألني كيف شعرت وأنا أنهي مسيرتي في اللعب".

المزيد عن: يوفنتوس نيدفيد روما توتي
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