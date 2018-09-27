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محام يتهم خالد أبو النجا بـ الشذوذ: "ماينفعش يحصل كده في بلد الأزهر"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 08:36 م
محام يتهم خالد أبو النجا بـ الشذوذ: ماينفعش يحصل كده في بلد الأزهر
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هدى عبدالرازق
 
قال طارق محمود، مقدم بلاغ ضد الفنان خالد أبو النجا، إن بلاغه يتهم "أبو النجا" بالترويج للشذوذ الجنسي عبر صفحته الرسمية على موقع "الفيسبوك".

وأوضح "محمود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، اليوم الخميس، إلى أن "أبو النجا" شخصية مشهورة، وقد يكون قدوة لغيره من الشباب، وهو ما قد يضر المجتمع، مضيفًا: "شيىء مثير للاشمئزاز، ومينفعش يحصل كده في بلد الأزهر".

وأضاف أن "أبو النجا" يقصد الدعوة للشذوذ، ويروج له، منوهًا بأن عقوبة من يروج للشذوذ تصل إلى عامين، ومن ناحيته علق محمد موسى: "دي مصيبة وفضيحة".
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