بعد هدفه في النجمة.. علي معلول يُحقق رقمًا إيجابيًا مع الأهلي





حقق التونسي على معلول رقمًا إيجابيًا مع الأهلي بعدما سجل أول أهداف الفريق في شباك النجمة اللبناني خلال المباراة المقامة بين الفريقين حاليًا، ضمن منافسات مباريات إياب دور الـ32 للبطولة العربية للأندية.





وجاء هدف "معلول" من تسديدة قوية في الدقيقة 25 من زمن المباراة.





وأصبح علي معلول قد سجل أهدافًا للأهلي في مختلف البطولات التي شارك بها هذا الموسم وهي كالتالي:





- الدوري المصري: سجل الهدف الثاني لفريقه في شباك حرس الحدود في المباراة التي انتهت بفوز الأحمر 2-0.





- دوري أبطال أفريقيا: سجل الهدف الثاني في فوز الأهلي على تاونشيب البتسواني بنتيجة 3-0 في دور المجموعات.





- البطولة العربية: سجل هدف فريقه الأول اليوم في شباك النجمة اللبناني.



