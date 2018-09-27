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كاسونجو يكشف حقيقة إصابته وغيابه عن الزمالك أمام القادسية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:25 م
كاسونجو يكشف حقيقة إصابته وغيابه عن الزمالك أمام القادسية
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رامي بشاي
 

نفى الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، كل الاقاويل التي خرجت اليوم بشأن تعرضه للإصابة في مران الابيض بالأمس.


واكد اللاعب جاهزيته الكاملة للمشاركة في مواجهة فريق القادسية غدا، وأنه يستعد بقوة للمباراة وسوف يشارك في تدريبات اليوم بشكل طبيعي.


ويستعد الزمالك لمواجهة فريق القادسية الكويتي غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، في إياب دور ال32 من البطولة العربية للأندية، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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