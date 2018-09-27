أبو الغيط لوزير خارجية باراجواي: نقدر موقفكم الداعم للقضية الفلسطينية

صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي، بأن الأمين العام حرص على أن يتقدم بالشكر لوزير باراجواي على الموقف الأخير لحكومته بعدم المضي قدما في نقل سفارة باراجواي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يثمنها الجانب العربي عالياً وينظر إليها على أنها دليلاً حياً على حرص باراغواي على مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لكونها أيضا تعبيرا عن الاهتمام الذي توليه باراجواي بالحفاظ على علاقتها الودية مع العالم العربي، وهو الأمر الذي ينظر إليه الجانب العربي بالمثل، مع تطلعه لاستمرار المواقف الباراغوانية الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.



