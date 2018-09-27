صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في بيان صحفي، بأن الأمين العام حرص على أن يتقدم بالشكر لوزير باراجواي على الموقف الأخير لحكومته بعدم المضي قدما في نقل سفارة باراجواي من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يثمنها الجانب العربي عالياً وينظر إليها على أنها دليلاً حياً على حرص باراغواي على مساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، إضافة لكونها أيضا تعبيرا عن الاهتمام الذي توليه باراجواي بالحفاظ على علاقتها الودية مع العالم العربي، وهو الأمر الذي ينظر إليه الجانب العربي بالمثل، مع تطلعه لاستمرار المواقف الباراغوانية الداعمة للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية.
أبو الغيط لوزير خارجية باراجواي: نقدر موقفكم الداعم للقضية الفلسطينية
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، في إطار المقابلات الثنائية المكثفة التي يجريها على هامش أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لويس ألبرتو كاستيليوني وزير خارجية باراجواي.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن الأمين العام وجه دعوة للوزير الباراجواني لزيارة مقر الجامعة العربية في القاهرة، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للغاية للارتقاء بمستوى العلاقات بين الجامعة العربية والدول الأعضاء فيها من ناحية وباراجواي من ناحية أخرى في مستويات مختلفة، وهو ما أمن عليه الوزير الباراجواني، مؤكدا الاهتمام الكبير لحكومة بلاده بتطوير علاقاتها مع العالم العربي، خاصة مع تواجد جالية عربية كبيرة في باراجواي تلعب دورا محوريا في العديد من المجالات.