الأهلي "يحجب" النجمة في الشوط الأول بثنائية معلول وزكريا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه النجمة اللبناني متقدما بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ستاد "المدينة الرياضية" ببيروت، وذلك ضمن مباريات إياب دور الـ32 من بطولة كأس "زايد" للأندية الأبطال





أجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي عدة تغييرات في تشكيل فريقه عن المباراة السابقة أمام حوريا الغيني في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أعاد محمد هاني لمركز الظهير الأيمن، وأشرك مؤمن زكريا في مركز الجناح بدلا من أحمد حمودي، وصلاح محسن في خط الهجوم.





بداية المباراة كانت هادئة من جانب كلا الفريقينولم تشهد الـ15 دقيقة الأولى أي خطورة حقيقية على كلا المرميين بل لجأ بعض لاعبي الفريق اللبناني للسقوط على الأرض في أكثر من مرة.





ومع مرور الدقائق سيطر الأهلي على مجريات هذا الشوط بفضل تحركات هشام محمد وحسام عاشور، ومن أمامهم وليد سليمان لكن دون خطورة واضحة.





وفي الدقيقة 22 ظهرت أول ملامح الخطورة للأهلي بانطلاق صلاح محسن تجاه المرمى، لكنه مرر الكرة عرضية والتي لم تجد أحد، لتضيع فرصة إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر.





وسدد إسلام محارب كرة قوية في الدقيقة 24 لكنها ارتطمت بأحد مدافعي النجمة لتضل طريق المرمى وتخرج إلى ركلة ركنية.





ومع حلول الدقيقة 25 نجح التونسي علي معلول في إحراز الهدف الأول للأهلي، من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء معلنا عن الفرحة الأولى للفريق الأحمر.





بعد الهدف مباشرة واصل لاعبو الأهلي ضغطهم على مرمى النجمة بغية إحراز الهدف الثاني، ومن هجمة جماعية منظمة بين مؤمن زكريا الذي مرر الكرة إلى صلاح محسن ليلبعها بـ"كعب" القدم إلى وليد سليمان والذي صوب الكرة قوية لكن حارس الفريق اللبناني تألق وتصدى للكرة ببراعة حارما أبناء كارتيرون من الهدف الثاني.





ومع ضغط الأهلي المتواصل نجح مؤمن زكريا في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 35، بعدما صوب كرة من على حدود منطقة الجزاء لترتطم بقدم مدافع النجمة ويفشل عباس حسن حارس الفريق اللبناني في التعامل معها وتسكن الشباك معلنة عن الهدف الثاني للفريق الأحمر.





بعد الهدف اضطر الصربي بونيس بونياك مدرب النجمة لإجراء أول تغييراته في اللقاء بإخراج حسن معتوق والدفع بزميله علي الحاج في محاولة منه لتنيشط الشق الهجومي لأصحاب الأرض.





ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أن تشهد أي جديد، وينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.