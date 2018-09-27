التفاصيل الكاملة لمسابقة خريجي الجامعة العمالية لاستكمال دراستهم الجامعية





أعلن خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته على عقد امتحان موحد (مسابقة مركزية من خلال المجلس الأعلى للجامعات) للطلاب الحاصلين على دبلوم مهنى "سنتان" من الجامعة العمالية شبعتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية دفعة 2018 فقط، والراغبين في الالتحاق بإحدى كليات الهندسة والتجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2018/2019، موضحًا أن هذه الموافقة تأتي بناء على توصية اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاع المختصة لتقييم منظومة التعليم بالجامعة العمالية.





وأضاف الوزير أن اللجنة قد اقترحت معاملة خريجي الجامعة العمالية نفس معاملة الحاصلين على شهادة مماثلة لهم، وذلك من خلال عقد امتحان لهم لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس، مشيرًا أن الامتحانات ستعقد خلال الفترة من (9 - 13 أكتوبر 2018) وأن الطالب يحق له التقدم للامتحان في هذه المسابقة خلال ثلاث سنوات تحسب من سنة حصوله على المؤهل، موضحًا أن موعد تقديم الطلبات يبدأ من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة الخامسة مساءً، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 1/10/2018 حتى يوم الأحد الموافق 7/10/2018.





وأشار د.عبدالغفار إلى أن هناك جدولًا زمنيًّا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بمواعيد التقدم والأوراق المطلوبة لدخول الامتحان ومواد الامتحان، وقد تم وضعه على موقع الوزارة وصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) بالإضافة الى موقع المجلس الأعلى للجامعات.





وأكد الوزير على استمرار اللجنة فى عملها لتقييم منظومة التعليم بالجامعة، العمالية على أن ترفع تقريرها لوزير التعليم العالي بشأن ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية على كافة المستويات البشرية والفنية والمادية تهدف إلى الارتقاء بجودة العملية التعليمية بالجامعة.



