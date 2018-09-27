جامعة الإسكندرية: وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري

قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع اليوم بمليون جنيه للمستشفى الأميري لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن هذه المستشفى هي الأقدم في الإسكندرية، وتبرع الجالية للمستشفى يأتي تأكيد على تفاعل الجالية الأرمينية مع المجتمع السكندري.



