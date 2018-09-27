ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة الإسكندرية: وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:00 م
جامعة الإسكندرية: وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري
طباعة
كساب أحمد
 
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع اليوم بمليون جنيه للمستشفى الأميري لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن هذه المستشفى هي الأقدم في الإسكندرية، وتبرع الجالية للمستشفى يأتي تأكيد على تفاعل الجالية الأرمينية مع المجتمع السكندري. 

ولفت "الكردي"، خلال تصريحات تليفزيونة لفضائية "اكسترا نيوز، مساء الخميس، إلى أن التبرع سيتم شراء به 6 أجهزة تنفس صناعي، مضيفًا أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تخدم ما يقرب من مليون ونصف مواطن سنويًا، ويتم استخدام أي تبرعات لسد العجز في احتياجات المستشفى. 
المزيد عن: وزير شئون المغتربين توك شو المستشفى الأميري أخبار مصر أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
0
x
17:10
0
أحد
الحزم
1
x
17:35
1
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
1
x
18:30
0
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
0
x
18:30
3
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 7:50:16 PM