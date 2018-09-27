جامعة الإسكندرية: وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع بمليون جنيه للمستشفى الأميري
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:00 مكساب أحمد
قال الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، إن وزير شئون المغتربين الأرميني سيتبرع اليوم بمليون جنيه للمستشفى الأميري لشراء مجموعة من الأجهزة الطبية، لافتًا إلى أن هذه المستشفى هي الأقدم في الإسكندرية، وتبرع الجالية للمستشفى يأتي تأكيد على تفاعل الجالية الأرمينية مع المجتمع السكندري.
ولفت "الكردي"، خلال تصريحات تليفزيونة لفضائية "اكسترا نيوز، مساء الخميس، إلى أن التبرع سيتم شراء به 6 أجهزة تنفس صناعي، مضيفًا أن مستشفيات جامعة الإسكندرية تخدم ما يقرب من مليون ونصف مواطن سنويًا، ويتم استخدام أي تبرعات لسد العجز في احتياجات المستشفى.
المزيد عن: وزير شئون المغتربين توك شو المستشفى الأميري أخبار مصر أخبار