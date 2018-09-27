وزير الدفاع الإسرائيلي السابق: ما قاله ترامب "شعارات"

وكتب يعالون، تغريدة جديدة في صفحته الرسمية على "تويتر"، أن ما ردده ترامب يدور في فلك الشعارات، وعلى بلاده مواجهة الواقع.

ذكر الجنرال يعالون أن دور القيادة هو تنفيذ الإجراءات التي تخدم دولة إسرائيل، ونحن بحاجة إلى أن نقرر قيام دولة واحدة أو دولتين، وما هو الأفضل، وعلينا مواجهة الواقع، دون شعارات.





يشار إلى أن ترامب التقى نتنياهو، أمس الأربعاء، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وهو اللقاء الذي صرح خلاله ترامب بأنه يسعى إلى عقد اتفاق سلام بين الفلسطينيين وإسرائيل، مشيرا إلى أنه يعتقد أن حل الدولتين هو الحل الأمثل.



وقال الرئيس الأمريكي: "نحن نعمل على خطة لإتمام السلام، وهذا سيستغرق وقتا"، مشددا: "أعتقد أن الحل الأمثل هو حل الدولتين بين الفلسطينيين وإسرائيل، وأريد أن تعرف إسرائيل أننا معها بنسبة 100%".