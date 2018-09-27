بمدينة الثقافة.. ﺗدﺸﻴن أول مرآب ﻟﺮﻛن اﻟدراﺠﺎت الهوائية
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:37 ممروى الجلاصي
تحت شعار "جميعا ﻟﺘﺮﺴﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟدراﺠﺎت اﻟﮭواﺌﻴﺔ ﻛوﺴﻠﺔ ﻨﻘل اﻳﻛوﻟوﺠﻴﺔ ﺒدﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻨس "، سيتم ﻳوم السبت 29 ﺴﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 تدشين أول مرآب ﺨﺎص ﺒﺎﻟدراﺠﺎت اﻟهوائية ﻓﻲ ﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ.
و قد أعلنت 'اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓية' بأن تدشين مرآب الدراجات الهوائية، سيكون بالتزامن مع اﻟدورة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻷﻳﺎم ﻗﺮطﺎج اﻟﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ 2018 و هو يندرج ﻀﻤن ﻤﺸﺮوﻋﮭﺎ اﻟﻨﻤوذﺠﻲ 'ﻤﻘﮭﻰ اﻟدراﺠﺎت اﻟﮭواﺌﻴﺔ'.
و يشار إلى أن ھذا اﻟﻤﺄرب يحتوي ﻋﻠﻰ 50 ﻤﻛﺎن ﻤﮭﻴﺄ ﻟﺮﻛن اﻟدراﺠﺎت اﻟﮭواﺌﻴﺔ ﻟﺰوار ﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ ھذه اﻟوﺴﻴﻠﺔ الإﻳﻛوﻟوﺠﻴﺔ، بهدف التقليص من اإﻛﺘظﺎظ اﻟﻤﺮوري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺼﻤﺔ وﺗﺸﺠﻴﻊ ﻤﺴﺘﻌﻤﻠﻲ اﻟطﺮﻳق اﻋﺘﻤﺎد اﻟدراﺠﺔ ﻛوﺴﻴﻠﺔ ﺗﻨﻘل ﺒدﻳﻠﺔ و ﻨﺎﺠﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى اﻟﺼﺤﻲ و اﻟﺒﻴﺌﻲ.
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