بمدينة الثقافة.. ﺗدﺸﻴن أول مرآب ﻟﺮﻛن اﻟدراﺠﺎت الهوائية‎

تحت شعار "جميعا ﻟﺘﺮﺴﻴﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﺴﺘﻌﻤﺎل اﻟدراﺠﺎت اﻟﮭواﺌﻴﺔ ﻛوﺴﻠﺔ ﻨﻘل اﻳﻛوﻟوﺠﻴﺔ ﺒدﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺗوﻨس "، سيتم ﻳوم السبت 29 ﺴﺒﺘﻤﺒﺮ 2018 تدشين أول مرآب ﺨﺎص ﺒﺎﻟدراﺠﺎت اﻟهوائية ﻓﻲ ﻤدﻳﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺼﻤﺔ.





و قد أعلنت 'اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓية' بأن تدشين مرآب الدراجات الهوائية، سيكون بالتزامن مع اﻟدورة اﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻷﻳﺎم ﻗﺮطﺎج اﻟﻤوﺴﻴﻘﻴﺔ 2018 و هو يندرج ﻀﻤن ﻤﺸﺮوﻋﮭﺎ اﻟﻨﻤوذﺠﻲ 'ﻤﻘﮭﻰ اﻟدراﺠﺎت اﻟﮭواﺌﻴﺔ'.



