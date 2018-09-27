رئيس المجلس الملي الأرميني: جاليتنا في مصر تقدر بـ 7 الأف شخص

قال ديكران الكسانيان، رئيس المجلس الملي الارمني بالإسكندرية، أن كان هناك اكثر من إقتراح يوجه له

تبرع المصريين الارمن بقيمة مليون جنية، وكان القرار لصالح لصالح المستشفى الميري الجامعي.



وأضاف الكسانيان، أن الجالية الارمينية تقدر ب ٧٠٠٠ فرد، وقل هذا العدد فيما بعد بسبب الهجرة، والعدد يتزايد بكثير في الخارج، مكملا اننا مندمجين اندماج كامل في المجتمع المصري، فنحن مصريين ولنا جذور مصرية اصيلة، متابعا ان أسبوع الاحتفاليات شهد عدد من الفعاليات بالقاهرة، ونكمل اليوم بإحتفالية في مركز البطريركية في الإسكندرية.



جاء ذلك خلال فعاليات الإحتفاء باسبوع الجالية الارمينية، في المستشفى الميري الجامعي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب ورئيس المستشفيات الجامعية، ومخيتار هيرا بتان، وزير شؤون المغتربين الارمني.



وتأتي هذه الزيارة في إطار احتفاء وزارة الهجرة بالجالية الأرمينية التي تعيش في مصر، في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري، وتضمنت عددًا من الأحداث الثقافية والفنية وكذلك زيارات لبعض الأماكن الدينية والتعليمية التي كانت بمثابة شاهد على إقامة الجالية الأرمينية في مصر، مثل بعض الكنائس والمدرسة الأرمينية في هليوبوليس، وبعض الأماكن في الإسكندرية، بالإضافة إلى تنظيم زيارة لمنطقة خان الخليلي وأهرامات الجيزة، هذا في ضوء الدور التاريخي لمصر في احتضان الجاليات من مختلف دول العالم، مما سيسهم ذلك في تعزيز التعاون وترسيخ أهمية الدبلوماسية الشعبية لدعم جهود التنمية المشتركة بين مصر وأشقائها.

