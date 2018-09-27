بعثة الأهلي تتوجه لملعب مباراة النجمة اللبناني
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:33 معلي نبوي
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ لحظات إلى استاد المدينة الرياضية ببيروت؛ استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.
وكان الفريق قد تناول وجبة خفيفة قبل انطلاق المحاضرة الأخيرة التي شهدت تذكير اللاعبين بالتعليمات الفنية الأخيرة، والمهام المكلف بها كل لاعب؛ وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في المنافس.
يذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيا للصعود إلى الدور التالي للبطولة بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.
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