بعثة الأهلي تتوجه لملعب مباراة النجمة اللبناني

توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ لحظات إلى استاد المدينة الرياضية ببيروت؛ استعدادا لمواجهة النجمة اللبناني في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وذلك في إياب دور الـ 32 لبطولة «كأس زايد» للأندية الأبطال.





وكان الفريق قد تناول وجبة خفيفة قبل انطلاق المحاضرة الأخيرة التي شهدت تذكير اللاعبين بالتعليمات الفنية الأخيرة، والمهام المكلف بها كل لاعب؛ وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في المنافس.



