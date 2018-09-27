طهران: الهند ستواصل شراء النفط الإيرانى

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عقب اجتماعه مع نظيره الهندي " سوشما سواراج" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، إنّ الهند ملتزمة بشراء النفط الإيراني ومواصلة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك قبل عقوبات الولايات المتحدة التي تهدف إلى وقف صادرات طهران النفطية.





وأضاف ظريف "لدينا تعاون شامل مع الهند، لافتا أن التعاون الشامل يشمل أيضاً التعاون في مجال الطاقة، لأن إيران كانت دائما مصدرا موثوقا للطاقة في الهند.

وتعدّ الهند، ثاني أكبر عميل للنفط في إيران بعد الصين، والتى خفضت بالفعل من استهلاكها للنفط الإيراني، لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنهي عمليات الشراء بالكامل، وفقاً لوكالة رويترز.

وتدفع واشنطن الحلفاء لخفض واردات النفط الإيرانية إلى الصفر بمجرد بدء العقوبات في 4 نوفمبر.