اندلاع احتجاجات جديدة في كشمير لإنهاء حكم الهند

تصاعدت الاحتجاجات بعدة مناطق في ولاية كشمير للمطالبة بإنهاء حكم الهند، بعد أن قامت القوات الهندية خلال حملة أمنية صباح اليوم بقتل شاب من سكان الإقليم بالرصاص.





وعقب ذلك، أعلنت القوات الهندية مقتل جندي بالإضافة إلى متمرد خلال معركة أسلحة اندلعت بمنطقة " كازيجليد".





وقد تسبب مقتل هذا الشاب في بدء الاحتجاجات والمظاهرات، حيث خرج مئات المواطنين اليوم إلى الشوارع من كشمير إلي مدينة سريناجار مطالبين بأن تغادر الهند منطقة كشمير.





ولم يصدر بعد أي تعليق من الشرطة الهندية بشأن هذا الحادث.



