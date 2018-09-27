خلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه حول إختيار رئيس الأركان الإسرائيلى الجديد



صرح رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، خلال حواره مع مجموعة من الصحفيين، فى أعقاب لقاءه بالرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، أنه لم يُقرر حتى الآن، من سيكون رئيس الأركان الجديد، مضيفًا أن المناقشات قد تستمر لمدة 3 أسابيع، قبل تحديد شخصية رئيس الأركان الجديد.



وتأتى تصريحات "نتنياهو"، لتتناقض تمامًا مع تأكيدات وزير دفاعه "أفيجدور ليبرمان"، الذى صرح قبل شهر، أن شخصية رئيس الأركان الجديد، تحددت بالفعل.



كان "ليبرمان"، قد أكد فى حواره مع صحيفة يديعوت أحرونوت، فى 30 من أغسطس الماضى، "اتخذت قرارى بالفعل عن من سأوصى به ليكون رئيس الأركان القادم، كما قررت من سيكون نائبه أيضًا.. كنت أبحث عن شخص يتحدث معى بلغة الحسم والإنتصار".



ومن خلال تصريحات نتنياهو، يتضح _كما تشير معاريف _ أن موضوع إختيار رئيس الأركان الجديد، لم يُغلق بعد، وهو ما يؤكد وجود خلافات حادة بين نتنياهو وليبرمان، حول شخصية رئيس الأركان الجديد.



