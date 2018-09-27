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مكونات سلطة الجمبري

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:24 م
مكونات سلطة الجمبري
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المقادير
- لتحضير تتبيلة السلطة:
كزبرة خضراء : كوب
عصير الليمون : 1 حبة
الثوم : فصّان (مهروس)
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
خل التفاح : 2 ملعقة كبيرة
- الروبيان : 500 غراماً (منظف ومقشر) 
- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة 
- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة 
- خس : 5 اكواب (مفروم خشن) 
- الأفوكادو : 1 حبة (مفروم مكعبات) 
- الذرة : كوب (معلبة مغسولة ومصفاة) 
- جبن فيتا : نصف كوب (مفتت) 
طريقة التحضير
1. اخلطي الكزبرة وعصير الليمون والثوم في محضرة الطعام حتى يصبح ناعماً.

2. تبلي الخليط بالملح والفلفل وأضيفي الزيت والخل واخلطي حتى تتجانس المكونات.

3. قلبي الروبيان مع البهارات المشكلة في مقلاة و اسعة على نار متوسطة مع الزيت لمدة 7 دقائق حتى ينضج ويتحمر ثم ازيليه من المقلاة وضعيه جانباً.

4. اخلطي الخس مع الروبيان والأفوكادو والجبن والذرة في وعاء واسع ثم وزعي تتبيلة السلطة فوقه وقدميها فوراً.
المزيد عن: مكونات السلطة مكونات لتحضير طريقة عمل سلطة التحضير
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