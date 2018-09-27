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طريقة تحضير دجاج مشوي بالفرن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:13 م
طريقة تحضير دجاج مشوي بالفرن
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المقادير
- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع أنصاف) 
- طحين : ربع كوب 
- الزبدة : 3 ملاعق كبيرة 
- الفطر : كوب (طازج ومقطع) 
- مرق دجاج : نصف كوب 
- ملح : ربع ملعقة صغيرة 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- جبن موزاريلا : ثلث كوب (مبشور) 
- جبن البارميزان : ثلث كوب (مبشور) 
- البصل الأخضر : 4 أعواد (مفروم) 
طريقة التحضير
1. دقي بواسطة مطرقة اللحم صدر الدجاج حتى تصبح رقيقة.

2. غطي قطع الدجاج بالطحين من كل الجهات.

3. في مقلاة واسعة على النار سخني ملعقتين من الزبدة وقلبي الدجاج على الوجهين حتى يصبح ذهبي اللون.

4. انقلي الدجاج لطبق الفرن واتركيه جانباً.

5. في نفس المقلاة أضيفي الملعقة المتبقية من الزبدة وقلبي الفطر حتى يصبح طريا ثم أضيفي مرق الدجاج والملح والفلفل واتركي المزيج حتى يغلي لمدة 5 دقائق ويصبح الصوص كثيفاً.

6. صبي المزيج فوق الدجاج المحمر في طبق الفرن.

7. أدخلي الطبق للفرن لمدة 15 دقيقة على حرارة 375 درجة حتى ينضج تماما.

8. بعد 15 دقيقة وزعي الجبن الموزاريلا والبارميزان والبصل الأخضر واتركيه بالفرن لمدة 5 دقائق إضافية ثم قدميه ساخناً.
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