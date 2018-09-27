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الصحة ومياه الشرب والكهرباء.. أبرز شكاوى "نواب قنا" لرئيس الوزراء

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:14 م
الصحة ومياه الشرب والكهرباء.. أبرز شكاوى نواب قنا لرئيس الوزراء
جانب من جولة رئيس مجلس الوزراء في قنا
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بسام عبدالحميد
 
استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال لقاءه بالقيادات التنفيذية، لمطالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة قنا، عقب جولته بمحافظة بعدد من المشروعات التنموية بالمحافظة.

وتضمنت المطالب حول ضرورة الاهتمام بمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والطرق، والتأكد من توافر الأعداد اللازمة من الكوادر البشرية، خاصة من المدرسين في قطاع التعليم والأطباء في قطاع الصحة.

ووصل رئيس الوزراء، مساء أمس، إلى محافظة قنا، لتفقد عدد من المشروعات التنموية، ومحور قوص نقادة، ومستشفى قنا العام، عقب انتهاء جولته بمحافظة سوهاج.
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