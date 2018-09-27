صراع الكرة الذهبية..هل تنحاز الجائزة الفرنسية لـ"جريزمان" بطل العالم؟





صراع مُحتمل بين عدد من نجوم كرة القدم العالمية للفوز بجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2018، والمُقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، خاصة بعد تألق النجوم المُرشحين للتتويج بالجائزة، مع أنديتهم ومنتخبات بلادهم خلال العام الحالي، ولكن يبقي الربع الأخير من العام هو الحاسم في تحديد هوية الفائز بالجائزة الثمينة.





وحددت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الثالث من ديسمبر المقبل موعدًا للإعلان عن هوية الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018.





ويتصارع على جائزة الكرة الذهبية لعام 2018، كل من: ليونيل ميسى (برشلونة) كريستيانو رونالدو (يوفنتوس) أنطوان جريزمان (أتلتيكو مدريد)، لوكا مودريتش (ريـال مدريد) رافائيل فاران (ريـال مدريد) محمد صلاح (ليفربول)، إيدين هازارد (تشيلسى )، كيفن دى بروين (مانشستر سيتي) ونجولو كانتى (تشيلسي).





والمؤشرات الأولية تؤكد فوز نجمًا جديدًا بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام، وذلك بعد سيطرة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة خلال الـ10 سنوات الأخيرة حيث توج كل منهما بالجائزة 5 مرات، ولكن بعد تعثر الدون البرتغالي في التتويج بجائزة " " التي فاز بها الكرواتي مودريتش مؤخرًا، وخروج ميسي من القائمة النهائية للمرشحين للجائزة وغيابه عن الألقاب القارية، يؤكد إنتهاء هيمنة الثنائي على الجوائز العالمية هذا العام خاصة وأن ما قدموه في 2018 لا يساعدهم على ذلك، وأن الجائزة ستختار بطلًا جديدًا.





ولكن يبقي السؤال المطروح على الساحة الكروية العالمية حاليًا هو "لمن تذهب جائزة الكرة الذهبية هذا العام حال عدم فوز رونالدو أو ميسي بها؟ " هل تختار الجائزة أن تذهب إلي الكرواتي المتألق لوكا مودريتش الفائز بجائزة "THE BEST"، أم يكون الدولي المصري محمد صلاح على موعد مع التاريخ ويتوج بالجائزة الغالية، أم تنصف هذه الجائزة البلجيكي إيدين هازارد أحد أفضل نجوم الكرة العالمية حاليًا.





بالتأكيد الاحتمالات كثيرة بشأن الفائز بجائزة "الكرة الذهبية" هذا العام ولكن يبقي إحتمالًا مهمًا وهو أن تنحاز الجائزة لأحد اللاعبين أصحاب الجنسية الفرنسية على إعتبار أن الجائزة فرنسية أيضًا، وفي هذه الحالة سيكون الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد الأسباني أحق اللاعبين الفرنسيين بالتتويج بتلك الجائزة الغالية، خاصة وأن فرصة فوز فاران مدافع ريال مدريد وكانتي لاعب تشيلسي بالجائزة ضعيفة للغاية.





أنطوان جريزمان حقق الكثير من الانجازات والأرقام خلال عام 2018، أهمها تتويجه ببطولة الدوري الأوروبي رفقة فريق أتليتكو مدريد، وحصوله على المركز الثاني بالدوري الأسباني، بالإضافة للإنجاز الأهم بالتتويج بكأس العالم رفقة منتخب بلاده بالفوز على نظيره الكرواتي 4-2، الاتحاد الدولي لم يُنصف "جريزمان" ولم يختاره ضمن المرشحين للفوز بجائزة "THE BEST" يا تري هل تُنصفه جائزة "بالون دور" وتذهب إليه؟؟