رسميا.. "يويفا" يعلن استخدام "تقنية الفيديو" في دوري أبطال أوروبا

رسميا.. استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل









أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" استخدام تقنية الفيديو في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل





وأوضح الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن بداية استخدام تقنية حكم الفيديو ستبدأ بالسوبر الأوروبي صيف 2019 يليه دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 - 2020.





وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن تقنية حكم الفيديو سيتم استخدامها في نهائيات أمم أوروبا 2020



