ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

رسميا.. "يويفا" يعلن استخدام "تقنية الفيديو" في دوري أبطال أوروبا

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:41 م
رسميا.. يويفا يعلن استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا
طباعة
الفجر الرياضي
 
رسميا.. استخدام تقنية الفيديو في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل


أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" استخدام تقنية الفيديو في بطولة دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل

وأوضح الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"،  أن بداية استخدام تقنية حكم الفيديو ستبدأ بالسوبر الأوروبي صيف 2019 يليه دوري أبطال أوروبا لموسم 2019 - 2020.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن تقنية حكم الفيديو سيتم استخدامها في نهائيات أمم أوروبا 2020

المزيد عن: يويفا دوري الأبطال الدوري الأوروبي الاتحاد الأوروبي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 12:50:00 PM