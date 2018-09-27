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ننشر تفاصيل حريق بنك الكويت الوطني

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 12:26 م
ننشر تفاصيل حريق بنك الكويت الوطني
حريق ببنك الكويت الوطني
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نيفين سمير
 
قال بنك الكويت الوطني، إنه تم إخلاء نحو 2500 عامل من المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني، صباح اليوم الخميس، دون حدوث أى إصابات، وذلك إثر إندلاع حريق هائل.

وأعلنت حسابات مختلفة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن اندلاع حريق هائل في مدينة الكويت، وتحديداً المبنى الرئيسي الجديد لبنك الكويت الوطني.

وأشارت الحسابات إلى وصول رجال الإطفاء إلى موقع الحريق في مدينة الكويت والبدء في التعامل مع الحادث.

وأوضح بنك الكويت الوطني أن مبنى البنك قيد الإنشاء تعرض بالفعل لاندلاع حريق جزئي في أحد المرافق.


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