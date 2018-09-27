باحث اقتصادي: نحتاج قدر من الصبر على الشعور بنتائج الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، إن لقاء الرئيس السيسي بمدير صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الأم المتحدة، كان يحمل عدة دلائل، حيث أشادت مديرة الصندوق بنجاح تجربة الاقتصاد المصري، وأكدت تعافي الاقتصاد.





وأشار "علي"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن مؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد المصري منها، ارتفاع مؤشر الاستثمار الأجنبي داخل مصر، ومؤشر تحويلات المصريين في الخارج.



