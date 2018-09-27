عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قتل رئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون (صور)

قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، قبل قليل، تأجيل جلسات محاكمة وائل سعد تواضروس "الراهب أشعياء المقاري" سابقًا، والراهب فلتاؤوس المقاري، المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، الي جلسة 27 أكتوبر، وذلك لسماع الشهود.



كانت المحكمة، قد قررت التأجيل فى أولى جلسات القضية، يوم الأحد الماضى، واستمعت وسط إجراءات أمنية مشددة، لدفاع المتهم الأول وائل سعد، المحامي إيهاب سدرة، الذي طالب بتفريغ المكالمات بين موكله المتهم الأول والمتهم الثاني فى القضية، متسائلًا: "كيف يمكن لموكلي والمتهم الثانى فى القضية، أن يرتبا لتنفيذ جريمة قتل رئيس دير الأنبا مقار، من خلال مكالمات تليفونية، ما بين الساعة التاسعة مساءً، والثالثة فجرا"، مضيفًا أنه لم يتمكن من لقاء موكله خلال الفترة الماضية، طالبًا التصريح من المحكمة، بمقابلة موكله.



وطلب دفاع المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، المحامي ميشيل حليم، التصريح من المحكمة بالحصول على بيان من الكنيسة المصرية، عما إذا كان البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، أصدر قرارًا بتجريد موكله من الرهبنة من عدمه، مشيرًا إلى أن أوراق الإحالة تضمنت أنه تم تجريده من الرهبنة، على خلاف الحقيقة، كما طلب من المحكمة، مناقشة 27 شاهدًا من شهود الإثبات بينهم ضباط شرطة وراهبان فى دير الأنبا مقار في وادي النطرون، وتفريغ المكالمات بين المتهمين، مع عرض المتهم الثانى على الطب النفسي لبيان حالته النفسية.



كان دفاع المتهمين، التصريح لهما بلقاء موكليهما، مؤكدين أنهما لم يتمكنا من مقابلتهما خلال الفترة الماضية، باعتباره حق قانونى لهما، وصرح لهما رئيس المحكمة بلقاء المتهم الأول وائل سعد.



وسمح رئيس المحكمة، للمتهم الأول الذى كان ماثلًا داخل حجز المحكمة، وائل سعد تواضروس، الراهب سابقًا باسم "أشعياء المقاري"، بالخروج من الحجز والحديث لهيئة المحكمة، لينكر اعترافاته السابقة أمام النيابة العامة، بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف دير الأنبا أبو مقار بوادي النطرون، نافيًا تورطه في الجريمة، قائلًا: "كنت تعبان نفسيًّا في الفترة دي"، فيما غاب المتهم الثاني الرهاب فلتاؤس المقاري، لخضوعه للعلاج بأحد مستشفيات القاهرة.



وكان دير الأنبا أبو مقار العامر بوادي النطرون، شهد في 29 يوليو الماضي، واقعة قتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير، في ظروف غامضة، وبعد التحريات والتحقيقات والاستماع لشهادة رهبان وعامل الدير، وجهت النيابة للمتهم وائل سعد تواضروس "الراهب أشعياء المقار" سابقًا، والراهب فلتاؤوس المقاري، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.