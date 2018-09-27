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نصائح مهمة اتبعها عند إنقاص الوزن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:11 ص
نصائح مهمة اتبعها عند إنقاص الوزن
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نقدم لكم مجموعة من النصائح التي تساعد على إنقاص الوزن بشكل صحي وسليم:-

تناول وجبة الفطور من الأشياء المهمة جدا، وذلك بسبب أن الجسم لم يتلقى طعام منذ فترة كبيرة، وذلك ينصح دائما بوجبة الفطور لأنها تساعد على زيادة الحرق بشكل كبير, ويجب أن تحتوى الوجبة على البروتين و الألياف والابتعاد عن المقليات.

حاول دائما ان تقسم وجبات على أكثر من وجبة, فتناول وجبات كبيرة يسبب الكثير من المشاكل منها زيادة معدلات السكر في الدم و الزيادة في الدهون، لذلك ينصح بتناول وجبات كثيرة و لكن بكميات صغيرة ينصح بتناول من 3 الى 5 وجبات في اليوم بمعدل سعرات من 200-500 سعرة في الوجبة.

يجب عدم حرمان الجسم من الطعام, لأن الجسم عندما يشعر بالحرمان يعمل على الاحتفاظ بالدهون.

لا يقل معدل السعرات الحرارية في اليوم عن 1500 سعرة، لا يجب أن تقل عن هذا المعدل لأن أكثر من ذلك سوف يضر جسمك ووظائف جسمك.

يجب المشي اليومي بمعدل نصف ساعة يومياً, سوف يساعد كثيراً في زيادة معدلات الحرق.
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