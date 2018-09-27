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عاجل.. لص يقتحم منزل إيناس عز الدين ويحاول قتلها

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 11:09 ص
عاجل.. لص يقتحم منزل إيناس عز الدين ويحاول قتلها
إيناس عز الدين
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الفجر الفني
 
كشف الفنانة إيناس عز الدين، عن تعضرها لمحاولة قتل على يد لص، اقتحم منزلها.

وكتبت إيناس، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنتسجرام": "ناوية اعمل عيد ميلاد وفجأة تحصل ظروف ويتقرر اني اعمله وفجأة الاقي فاضل خمس ايام واكمل ٣١ سنة وفجأة الاقي نفسي دراعي مش بيتحرك ومش عارفة انزل وفجأة الاقي نفسي مش عارفة اعمل اي ترتيبات وبعزم الناس المقربين بكل سرعة وصربعة وعدم نظام ولا فستان ولا شعر والكيك ظبطته بأعجوبة في الوقت الضايع وكل كوم والحرامي اللي دخل البيت وكان هيقتلني امبارح ده كوم ".

وكشفت "إيناس" في تعليق آخر أن كلاب الحراسة هي التي أنقذتها، فهرب اللص ولم تتعرف على هويته.



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