ما لا تعرفيه عن مسامية الشعر

"مسامية الشعر"، تعني عدد المسام الموجودة في خصلة الشعر الواحدة، وتعمل المسامات على امتصاص الغذاء لخصلة الشعر، وعدد المسامات يكون مختلف من شخص ما لآخر.





يوجد ثلاث أنواع لمسامية الشعر:

مسامية منخفضة: يمتلك الشعر ذو المسامية المنخفضة عدداً قليلاً من المسام في كل خصلة. هذا النوع من الشعر يمتص الغذاء و الماء بصعوبة، وعند امتصاصه للماء يبقى رطباً لفترة طويلة. قد يعاني من أطراف جافة وفروة رأس دهنية.

مسامية متوسطة: الشعر الذي يمتلك هذا النوع من المسامية يكون صحياً في اغلب الأحوال لأنه يمتلك عدداً موزوناً من المسام في كل خصلة شعر. نادراً ما يعاني هذا النوع من الجفاف.

مسامية مرتفعة: هذا النوع يمتلك عدداً كبيراً من المسام في كل خصلة شعر. يمتص الماء والغذاء بشكل سريع ولكن يتخلص منهم بنفس السرعة مما يجعله عُرضه للجفاف والتقصف المستمر.





العناية بالشعر تختلف على حسب نوع مسامية الشعر، لذا نقدم لكِ طرق العناية:

المسامية المنخفضة: هذا النوع يتأقلم مع الزيوت الخفيفة مثل زيت الجوجوبا، الأرجان، بذر العنب ، وزيت اللوز الحلو. هذا لأن الزيوت الخفيفة يسهل على المسام القليلة امتصاصها. استخدمي المنتجات التي تحتوي على هذه الزيوت لضمان الترطيب الكافي، وابتعدي عن المنتجات التي تحتوي على البروتينات من أي نوع.





المسامية المرتفعة: يحتاج هذا النوع للزيت الثقيلة حتى تتوغل في مسامه الكثيرة. مثال هذه الزيوت هو زيت الزيتون، جوز الهند والخروع.





المسامية المتوسطة: يناسبها اغلب ما هو متوفر ولكن يُنصح باستخدام الزيوت الخفيفة اكثر من الزيوت الثقيلة.