مدير أمن الجيزة يواصل حملات إزالة الإشغالات بالهرم

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخرى.





وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرور ضبط 6 حالة سحب متنوع، 13 نموذج 125، وفي مجال المرافق ضبط 35 كرسي، 11 ترابيزة، 3 استاند، 3 شمسية، أسطوانة غاز، 2 ثلاجة عرض، 2 غرزة شاي، 1 تروسكل، 1 فاترينة، وفي مجال البحث الجنائي ضبط 13 بائع متجول، 5 خيال وجمال، 1 حكم جزئي، 9 غرامات، 2 تسول، 1 حكم مستأنف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وعرضهم على النيابات المختصة.

