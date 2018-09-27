ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الصين: تنفيذ الاتفاق النووى يحافظ على مصداقية الأمم المتحدة

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 10:55 ص
الصين: تنفيذ الاتفاق النووى يحافظ على مصداقية الأمم المتحدة
العلم الإيرانى
طباعة
خاطر عبادة
 

أكدّت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنّ استمرار تنفيذ خطة العمل المشتركة المشتركة، المعروفة أيضاً بإسم الاتفاق النووي الإيراني، سيحافظ على مصداقية الأمم المتحدة، وكذا ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" في مؤتمر صحفي، إنّه من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن القضية النووية الإيرانية، فإننا نحافظ على مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأهمية الاتفاقيات الدولية، والتعددية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونظام عدم الانتشار النووى، فضلاً عن السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

ويأتي تصريح جينج، بعد اجتماع لمشاركي خطة العمل المشتركة المشتركة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 

المزيد عن: عالم الصين الاتفاق النووى اخبار إيران
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 11:30:01 AM