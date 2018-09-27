الصين: تنفيذ الاتفاق النووى يحافظ على مصداقية الأمم المتحدة

أكدّت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أنّ استمرار تنفيذ خطة العمل المشتركة المشتركة، المعروفة أيضاً بإسم الاتفاق النووي الإيراني، سيحافظ على مصداقية الأمم المتحدة، وكذا ضمان السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" في مؤتمر صحفي، إنّه من خلال تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة بشأن القضية النووية الإيرانية، فإننا نحافظ على مصداقية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وأهمية الاتفاقيات الدولية، والتعددية، والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، ونظام عدم الانتشار النووى، فضلاً عن السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.

ويأتي تصريح جينج، بعد اجتماع لمشاركي خطة العمل المشتركة المشتركة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.