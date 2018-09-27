"بعد 8 حوادث بعربية متأجرة".. سقوط تشكيل عصابي بالشيخ زايد

نجح رجال مباحث قسم الشيخ زايد، في القبض على تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بأسلوب الخطف، بعد ارتكابه 8 وقائع سرقات بدائرة القسم، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة بالواقعة.





تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بورود معلومات للمقدم سامح بدوي رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، مفادها تكوين وليد.ع.ا، 32 سنة، عاطل، أحمد.م. ف، 26 سنة، عاطل، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطة الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقة المواطنين بأسلوب الخطف مستخدمين سيارة مستأجرة، ومتخذين دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات القانونية بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أمكن ضبطهما بأحد الأكمنة المعدة لهما بدائرة القسم، وبمواجهتها اعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة، وأرشد المتهمان عن أماكن تصريفهما للمسروقات حيث أمكن ضبطها لدى عميلهما رامي.ن.م، 24 سنة، عاطل وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.



وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

