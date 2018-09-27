المؤشر الياباني "نيكي" يتراجع بعد صعود 8 أيام

أنهى المؤشر نيكي الياباني موجة صعود استمرت ثمانية أيام ليغلق منخفضا، اليوم الخميس، وسط بيع لجني الأرباح لكن أسهم بعض شركات صناعة السيارات ارتفعت بعدما أشارت الولايات المتحدة إلى أنها لن تفرض مزيدا من الرسوم على منتجات السيارات اليابانية في الوقت الحالي.





ونزل المؤشر القياسي واحدا بالمئة إلى 23796.74 نقطة في جلسة متقلبة، بعدما سجل ارتفاعا في المعاملات الصباحية.





وصعد نيكي نحو خمسة بالمئة على مدى ثمانية أيام حتى يوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثمانية أشهر.





وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 بالمئة ليغلق عند 1800.11 نقطة مع انخفاض جميع القطاعات عدا النقل الجوي.





وسجلت أسهم قطاع الآلات أداء ضعيفا، حيث هبط سهم فانوك 3.7 بالمئة وطوكيو إلكترون 3.5 بالمئة.





كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اتفقا، يوم الأربعاء، على بدء محادثات تجارية في خطوة تحمي شركات صناعة السيارات اليابانية في الوقت الحالي من مزيد من الرسوم التي تعتبر تهديدا رئيسيا للاقتصاد المعتمد على التصدير.





ورغم أن عدد الأسهم الخاسرة فاقت الرابحة بواقع 1730 إلى 342 سهما، فقد سجل مؤشر قطاع السيارات أداء متفوقا ليرتفع بما يصل إلى 1.2 بالمئة قبل أن يختم التعاملات مستقرا. وقفز سهم سوبارو 2.6 بالمئة ومازدا موتور 0.5 بالمئة.



