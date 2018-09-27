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إحالة جاسوس أجنبي إلى المحاكمة العاجلة في الإمارات

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:31 ص
إحالة جاسوس أجنبي إلى المحاكمة العاجلة في الإمارات
الدكتور حمد سيف الشامسي
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وكالات
 

أمر النائب العام للدولة المستشار د.حمد سيف الشامسي، بإحالة شخص من جنسية أجنبية إلى المحاكمة الجنائية العاجلة باتهامات التخابر لصالح جهة خارجية، وسعيه للحصول على معلومات سرية عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من مواطن إماراتي لاشتباهه في أنشطة مريبة لهذا الشخص، حيث أثبتت تحقيقات النيابة العامة، وما أمرت بإجرائه من تحريات ارتكابه لجرائم تتعلق بسعيه للحصول على معلومات سرية عن الدولة في مجالات متعددة، وعقب مواجهته بالأدلة الثابتة ضده اعترف في التحقيقات بما ارتكبه من جرائم والجهة التي يعمل لصالحها، فأصدر النائب العام قراره بإحالته إلى المحاكمة.

المزيد عن: حمد سيف الشامسي النائب العام المحاكمة العاجلة الامارات
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