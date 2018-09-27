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كيفية الحصول على الوزن المناسب خلال فترة الحمل؟

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 09:05 ص
كيفية الحصول على الوزن المناسب خلال فترة الحمل؟
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للمحافظة على الوزن المناسب خلال حملك، عليك اتباع التالي:-

لاتنسي تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية الخاصة بالحمل يوميًّا، ومن المهم أن تلتزمي بالجرعات المحددة من قبل طبيبك.

قسمي طعامك إلى وجبات صغيرة تناوليها على مدار اليوم، وتجنبي الشعور بالجوع الذي قد يسبب لك الغثيان، واهتمي بتناول البروتينات الخالية من الدهون، والفاكهة والخضروات والدهون الصحية.

اشربي ما لا يقل عن اثنين إلى ثلاثة لترات من الماء يوميًّا، فمن المهم ألا تصابي بالجفاف خلال الحمل.

احصلي على قسط كافٍ من النوم، فالشعور بالراحة والاسترخاء سيساعدك على الاحتفاظ بشهيتك.
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