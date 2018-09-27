القناة التليفزيونية للأمم المتحدة تجري حوارًا مع أمين عام الجامعة العربية





أجرت القناة التليفزيونية لمنظمة الأمم المتحدة (UN TV) لقاءً اُذيع على الهواء وعلى الفيسبوك مع السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.





وأوضح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن الأمين العام استعرض خلال اللقاء الخطوط العريضة لمواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام الرأي العام خلال المرحلة الحالية، إضافة لطرح رؤيته تجاه أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.





تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام قام في هذا الإطار بتفقد غرفة التواصل الاجتماعي للأمم المتحدة، حيث حرص على الإشادة بالجهد المتميز الذي يقوم به الشباب القائمون عليها في التعريف عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بالعمل الهام الذي يجري في المنظمة في المجالات المختلفة.







