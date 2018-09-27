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"أبوالغيط": يجب تقييد القدرة المالية الإيرانية بنظام صارم

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 07:24 ص
أبوالغيط: يجب تقييد القدرة المالية الإيرانية بنظام صارم
أحمد أبوالغيط
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نعيم يوسف
 
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إيران تنفق ببذخ على الحرس الثوري، والحركات الأخرى في البلدان العربية، ولذلك يجب تقييد القدرة المالية الإيرانية، وأن يكون هناك نظام صارم لتقييدها.

وأضاف "أبو الغيط"، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية"، أن أحد نقاط الضعف في الاتفاق النووي الإيراني، أنه ركز فقط على الملف النووي ولم يتطرق إلى ما تفعله في الإقليم.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن إيران حاليا تحت ضغط، وهذا يعني أنه إما يتوقفون عن التوسع في الأراضي العربية، أو يوفرون حاجة مجتمعاتهم الاقتصادية، مشددا على أن إيران لن تغير من نهجها إلا في إطار صارم، مؤكدا أن إيران تفتخر بتدخلاتها في الدول الأخرى.
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