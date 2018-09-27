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وزير الكهرباء: مفاعلات الضبعة النووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 06:57 ص
وزير الكهرباء: مفاعلات الضبعة النووية تتحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن
وزير الكهرباء
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نعيم يوسف
 
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن مصر انتهت من توقيع العقود الخاصة بمشروع الضبعة النووي مع الجانب الروسي، وهي الآن في مرحلة التنفيذ.

وأضاف "شاكر"، في لقاء مع قناة RT الفضائية، أن هذا سيفتح مجال عمل هائل للشركات والأفراد، موضحا أنه أثناء التنفيذ سيعمل بالمشروع حوالي 13 ألف شخص، موضحا أن التنفيذ سيكون خلال عامين بحد أقصى من الآن.

وأوضح وزير الكهرباء، أن مصر سترسل متدربين إلى روسيا لتلقي تدريبات على التشغيل والصيانة بالمحطة، والحصول على درجات علمية من روسيا.

وشدد على أن مصر حصلت على أحدث تكنولوجيا من درجات الأمان، والمفاعلات النووية التي ستقام تستطيع تحمل اصطدام طائرة وزنها 400 طن بسرعة 150 متر في الثانية.
المزيد عن: وزير الكهرباء نووية مفاعلات محمد شاكر الضبعة
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