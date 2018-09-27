وزير المغتربين الأرميني: مصر فتحت أبوابها للأرمن بعد المذبحة على أيدي الأتراك
الخميس 27/سبتمبر/2018 - 05:51 صنعيم يوسف
قال مخيتار هيرابتيان، وزير المغتربين الأرميني، إن الجالية الأرمينية كانت موجودة في مصر قبل عام 1915، ولكن بعد الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي الأتراك، كانت مصر والمصريين من الأمم التي استضافت الأرمن.
وأضاف هيرابيتان، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن هذه المذبحة استمرت في الفترة من 1915، وحتى 1923، وأدت إلى انتشار ملايين الأرمن في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
وأشار إلى أن المصريين استضافوهم، وأعطوهم أماكن للمعيشة، وشاركوهم خبزهم، وأصبح هناك جالية كبيرة في المجتمع المصري، وبعضهم له قصص نجاح كبيرة، لافتا إلى أنه ليس فقط أرمينيا فخورة بالأرمن في مصر، ولكن مصر أيضا فخورة بالجالية الأرمينية.
وأضاف هيرابيتان، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن هذه المذبحة استمرت في الفترة من 1915، وحتى 1923، وأدت إلى انتشار ملايين الأرمن في مختلف دول العالم، ومنها مصر.
وأشار إلى أن المصريين استضافوهم، وأعطوهم أماكن للمعيشة، وشاركوهم خبزهم، وأصبح هناك جالية كبيرة في المجتمع المصري، وبعضهم له قصص نجاح كبيرة، لافتا إلى أنه ليس فقط أرمينيا فخورة بالأرمن في مصر، ولكن مصر أيضا فخورة بالجالية الأرمينية.
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