وزير المغتربين الأرميني: مصر فتحت أبوابها للأرمن بعد المذبحة على أيدي الأتراك



وأشار إلى أن المصريين استضافوهم، وأعطوهم أماكن للمعيشة، وشاركوهم خبزهم، وأصبح هناك جالية كبيرة في المجتمع المصري، وبعضهم له قصص نجاح كبيرة، لافتا إلى أنه ليس فقط أرمينيا فخورة بالأرمن في مصر، ولكن مصر أيضا فخورة بالجالية الأرمينية.

وأضاف هيرابيتان، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، أن هذه المذبحة استمرت في الفترة من 1915، وحتى 1923، وأدت إلى انتشار ملايين الأرمن في مختلف دول العالم، ومنها مصر.