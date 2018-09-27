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10 حالات بقانون العمل الإماراتي يحق فيها فصل الموظف "دون إنذار مسبق"

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:20 ص
10 حالات بقانون العمل الإماراتي يحق فيها فصل الموظف دون إنذار مسبق
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آيات عامر
 

حدد قانون تنظيم علاقات العمل بمؤسسات وشركات القطاع الخاص في دولة الإمارات 10 حالات يحق خلالها لصاحب العمل فصل الموظف دون إنذار مسبق، وتشمل انتحاله شخصية أو جنسية زائفة، أو تقديمه شهادات أو مستندات مزورة.

وكذلك ارتكابه خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يتم إبلاغ وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية بالحادث خلال 48 ساعة من وقت علمه بوقوعها. 

كما تشمل الحالات التي تجيز لصاحب العمل فصل الموظف خلالها دون إنذار مسبق حسب اللوائح التي اطلع عليها 24، في حال كان العامل معيناً تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها، بالإضافة إلى مخالفته التعليمات.

المزيد عن: قانون العمل عمال تنظيم الإمارات
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