ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

نبيلة مكرم: المصريون الأرمن شاركوا في ثورة 30 يونيو

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 04:19 ص
نبيلة مكرم: المصريون الأرمن شاركوا في ثورة 30 يونيو
نبيلة مكرم
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن كل الجاليات التي تعيش على أرض مصر تطالب بتسليط الضوء عليها، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الشعبية للجاليات لها تأثير كبير على حكومات الدول في العالم.

أضافت في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc": أن المصريين الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة جدا في ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن عددهم في مصر يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.
المزيد عن: نبيلة مكرم مصر توك شو الأرمن أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
إمبولي
x
21:00
ميلان
الدوري السعودي للمحترفين
الإتفاق
x
17:10
أحد
الحزم
x
17:35
الفيصلي
كأس العرب للأندية الأبطال
الكويت - الكويت
x
18:30
الإسماعيلي - مصر
النجمة - لبنان
x
18:30
الأهلي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/27/2018 4:40:04 AM