نبيلة مكرم: المصريون الأرمن شاركوا في ثورة 30 يونيو



أضافت في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc": أن المصريين الأرمن كان لهم مشاركة كبيرة جدا في ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن عددهم في مصر يتراوح بين 7 آلاف و8 آلاف مواطن.



وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الوزراء لعمل قاعدة بيانات للمصريين بالخارج.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن كل الجاليات التي تعيش على أرض مصر تطالب بتسليط الضوء عليها، مشيرة إلى أن الدبلوماسية الشعبية للجاليات لها تأثير كبير على حكومات الدول في العالم.