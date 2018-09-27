نبيلة مكرم: مصر كانت دولة هجرة لأنها بلد أمن وأمان



وأضافت في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الأربعاء: "نمثل القوة الناعمة لمصر ومن المهم تسليط الضوء دور على الجاليات الأجنبية في مصر".



وأشارت الوزيرة إلى أن مصر كانت دولة هجرة والناس تأتي لها لكي تعيش فيها كونها بلد الأمن والأمان.

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن فكرة "أسبوع الجذور" هو مبادرة من الوزارة لتسليط الضوء على الجاليات الأجنبية التي تعيش في مصر.