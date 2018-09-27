قرارات عاجلة من الحكومة بشأن "فواتير المياه"

تحاول الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إيجاد حلول عاجلة لأزمة شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه.

وقال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في تصريحاته له، إن الشركة تبحث عن حلول لزيادة دقة الفواتير، بالإضافة إلى تقليل معدل شكاوى المواطنين وهذا بالأخص بعدما تم تغيير التعريفة وأسعار المياه.

وأوضح بأن شركة المياه تصدر أكثر من 15 مليون فاتورة مياه بشكل شهري ومن الوارد أن يكون هناك أخطاء، مشددًا على كون الشركة قد اتخذت بعض الإجراءات وذلك من أجل الحد من مشكلة وجود أخطاء في فواتير المياه في الفترة المقبلة.





وجاءت الإجراءات الذي ذكرها رسلان على النحو التالي ذكره:





– مراجعة الفواتير بعناية ودقة من قبل الشركة وبشكل مستمر





– التقدم بأي شكوى عبر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركات المياه والرد على المواطن خلال 48 ساعة على أكثر تقدير.





– التأكيد على قارئ العدادات بالانتظام في تسجيل القراءات، ومعاقبة المقصرين والتيسير على المواطنين في تقسيط المديونيات المستحقة للشركة.





– حساب فاتورة استهلاك المياه، على قدر وحجم الاستهلاك الشهري، عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة.





يذكر بأن الشركة قد طلبت من المواطنين ضرورة التواصل والاتصال بالخط الساخن برقم 125 من أي تليفون أرضى بمختلف محافظات الجمهورية من أجل تقديم أي شكاوى تتعلق بفواتير المياه.